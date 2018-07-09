Краснодарский блогер Ширманов уехал из России

Краснодарский блогер Евгений Ширманов сообщил, что ему пришлось уехать из России и теперь он просит помощи у властей США

Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и опубликовал видеоролик, в котором рассказал, что уехал из России на неопределенное время по соображениям безопасности.

«Не так давно я подвергся жестокому избиению, мой дом сожгли, затем, меня избили представители государственной власти, к которым я обратился за гарантированной мне в ряде нормативных правовых актов РФ помощью», — заявил Ширманов.

Блогер заявил, что сейчас находится на законных основаниях в США и живет у одного из своих подчисчиков. Ширманов отметил, что его адвокат в Краснодаре пишет заявления и жалобы в правоохранительные органы, передает ему информацию о ходе расследования. По информации адвоката, несколько человек написали заявления, в которых потребовали возбудить уголовные дела в отношении Ширманова.

«Я пишу жалобы в различные учреждения и организации дистанционно, из другой страны. Надеюсь, что скоро череда трагических событий для меня закончится. Когда правоохранительные органы во всем разберутся, я смогу вернуться на родину», — рассказал Ширманов.

Также 5 июля Ширманов опубликовал видеозапись, в котором рассказал, что при попытке добиться расследования в местном отделе полиции неизвестный мужчина спустил блогера по лестнице и попытался отобрать телефон.

Евгений Ширманов является блогером и общественным активистом. Он снимает видео о правонарушениях на дорогах, а также призывает к соблюдению порядка.

Как сообщали Юга.ру, блогер 18 июня заявил, что на него напали и избили в Краснодаре несколько человек. В ночь с 24 на 25 июня неизвестные подожгли его дом.