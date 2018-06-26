Краснодарский блогер Ширманов заявил, что его дом подожгли

Краснодарский блогер Евгений Ширманов сообщил, что неизвестные подожгли его дом в Адыгее

Об этом он сообщил в видеоролике. По его словам, пожар произошел в ночь с 24 на 25 июня. Блогера на тот момент в доме не было. Он уточнил, что о поджоге узнал от соседей. Они также рассказали о подозрительных машинах и незнакомых людях, которые часто появлялись возле его дома за несколько дней до пожара.

Евгений Ширманов является блогером и общественным активистом. Он снимает видео о правонарушениях на дорогах, а также призывает к соблюдению порядка.

Как сообщали Юга.ру, 18 июня блогер Евгений Ширманов заявил, что на него напали в Краснодаре.