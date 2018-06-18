Блогер Евгений Ширманов заявил, что на него напали в Краснодаре

Краснодарский край

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Блогер Евгений Ширманов 18 июня заявил, что на него напали в Краснодаре

Об этом он написал в соцсетях и опубликовал видеозапись. Ширманов сообщил, что его избили несколько человек у ворот дома.

«Нет, меня не покусали пчелы. И я трезв. Просто негодяи (не менее двух) избили меня около ворот собственного дома. Забрызгали газом в глаза, а после избили всем, что было под рукой. Я не знаю, кто это. Но слышал, что недавно начальник отдела кадров ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Олег Бабенков интересовался моим местом жительства. Об этом мне рассказал не один инспектор ДПС. Наверное, совпадение. Будем продолжать бороться с беззаконием, теперь втройне», — написал блогер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Евгений Ширманов является блогером и общественным активистом. Он записывает и публикует видео о правонарушениях на дорогах, а также призывает к соблюдению порядка.

Краснодар Разбойное нападение
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Блогер Евгений Ширманов заявил, что на него напали в Краснодаре

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