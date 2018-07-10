Синоптики прогнозируют на Кубани грозы и жару до 40 °С

Краснодарский край

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Метеорологи представили прогноз погоды в Краснодарском крае с 10 по 12 июля, согласно которому в регионе установится жара и пройдут сильные осадки

По данным Краснодарского гидрометцентра, 10 июля местами в крае будет идти кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь с градом. Ночью температура опустится до 19-24 °С, местами в юго-восточных предгорьях похолодает до 14-19 °С. Днем ожидается 32-37 °С, местами 39-40 °С. Ветер 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.

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В Краснодаре во вторник осадков не прогнозируют. Днем воздух прогреется до 37-39 °С. Ветер 5-10 м/с.

На Черноморском побережье также без осадков. Температура ночью 19-24 °С, днем 31-36 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с.

11 и 12 июля на Кубани будут идти кратковременные дожди с грозой. Ближе к концу рабочей недели в отдельных пунктах ожидаются сильные дожди с градом. Температура ночью 20-25 °С, в предгорьях юго-востока — 15-20 °С, днем — 32-37 °С, 11 июля в отдельных пунктах будет жара 39-40 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В четверг грозовые дожди придут и на побережье Черного моря. В ночные часы будет 20-25 °С, днем ожидается 27-32 °С. Ветер 6-11 м/с, местами при грозе 14-16 м/с.

Температура морской воды в Ейске, Приморско-Ахтарске, Темрюке, а также Сочи — 26-27 °C, в Туапсе — 25 °C, в Геленджике — 22 °C, в Анапе — 20 °C, в районе Новороссийска — 16 °C.

Как сообщали Юга.ру, жителей и гостей Сочи предупредили о том, что на курорт придет жара до 37 °С.

Накануне МЧС продлило экстренное предупреждение по пожароопасности в Краснодарском крае.

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