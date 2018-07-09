Жителей Сочи предупредили о жаре до 37 °С

В Сочи с 10 июля установится сильная жара

В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что днем и вечером 10 июля на территории курорта температура воздуха местами может достигать 37 °С.

Гостям и жителям города, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуют воздержаться от выходов на улицу. При выходе на улицу советуют надевать головной убор, иметь при себе воду, лекарства. По возможности нужно чаще принимать водные процедуры.

Спасатели просят граждан принять все необходимые меры предосторожности. При происшествиях рекомендуют звонить с мобильных телефонов по номеру 112.