МЧС предупредило о повышенной пожароопасности на Кубани

С 8 по 10 июля на Черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность

В период с 8 по 10 июля пятый класс пожароопасности сохранится местами по Черноморскому побережью Краснодарского края, в Анапе и в северо-восточных районах Краснодарского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 8 (861) 268‑64‑40 (телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю) и 101 (единый номер пожарных и спасателей).