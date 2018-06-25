ФИФА завела дело против сборной Германии из-за празднования гола

Международная федерация футбола (ФИФА) занялась расследованием инцидента с участием представителей сборной Германии во время матча чемпионата мира со Швецией

Во время празднования победного гола в добавленное время пресс-секретарь сборной Германии Ульрих Фойгт и менеджер Немецкого футбольного союза Георг Белау позволили себе некорректные жесты в адрес соперников, передает RT со ссылкой на ESPN. Они выбежали к скамейке Швеции, бурно жестикулировали, аплодировали и трясли кулаками. После этого между представителями команд-соперниц произошла перепалка.

Позже Немецкий футбольный союз, а также Фойгт и Белау лично принесли извинения сборной Швеции.