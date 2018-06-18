ФИФА открыла дело против Мексики за гомофобные кричалки фанатов в адрес голкипера Германии

Международная федерация футбола открыла дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Мексики из-за гомофобных скандирований фанатов во время матча чемпионата мира против Германии

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Встреча между командами Германии и Мексики прошла 17 июня в Москве и завершилась победой мексиканской сборной со счетом 1:0. Reuters отмечает, что в ходе матча болельщики сборной Мексики периодически скандировали кричалки гомофобного характера, когда голкипер команды Германии (Мануэль Нойер — прим.) выбивал мяч в поле. В частности, как пишет The Telegraph, фанаты выкрикивали испанское слово, обозначающее мужчину, оказывающего сексуальные услуги за деньги. Это заметили независимые наблюдатели от антидискриминационного управления. При этом издание подчеркивает, что в рамках борьбы ФИФА с фанатизмом рефери мог остановить матч.

Ранее Федерации футбола Мексики неоднократно подвергалась штрафам за подобное поведение болельщиков. Федерация просила их отказаться от подобных кричалок.