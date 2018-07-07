В Сочи перед матчем с Хорватией выпала треть месячной нормы осадков

Краснодарский край

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В Сочи 6 июля за день выпала треть месячной нормы осадков

В администрации города рассказали, что ливень прошел от центра Сочи в сторону Адлера. В центре дождь последствий не оставил, а в Адлере подтопило федеральную трассу и улицу Гастелло. Подтопленные участки находятся в низине и там скапливается вода после сильных дождей.

«Тут дело не в ливневках, а скорее в единовременном мощном ударе стихии», — цитирует представителя администрации ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, вечером 6 июля на подтопленном ливнем участке федеральной дороги А-147 Джубга — Сочи отменили реверсивное движение. Автомобили проезжают там в штатном режиме.

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