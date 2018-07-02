Главу поселка Псебай выберут 9 сентября

Краснодарский край

Распечатать

Выборы главы Псебайского городского поселения Мостовского района состоятся 9 сентября

Читайте также:

Кандидатом на должность главы администрации поселения может стать любой гражданин РФ, достигший на день голосования возраста 21 год.

В муниципалитете 8 июля с 8:00 до 20:00 проведут предварительное голосование для выдвижения и регистрации кандидата на должность главы Псебайского городского поселения, сообщает пресс-служба администрации Мостовского района.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, глава Псебайского городского поселения Павел Жарков 21 мая по собственному желанию покинул свой пост. Это произошло после того, как в поселке убили многодетную мать.  В преступлении обвинили двух местных жителей (20 и 16 лет). Дело передали в главный аппарат Следственного комитета. Для расследования преступления в поселок приезжал старший помощник председателя СК РФ Игорь Комиссаров.

Выборы Мостовский район Чиновники

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В самшитовых лесах Адыгеи обнаружили новое место произрастания заповедной лилии
Главу поселка Псебай выберут 9 сентября
В Дагестане сгорел цех по переработке бумаги
В Адыгее на лесоустроительные работы направят более 30 млн рублей
Жителей Магаса предупредили об опасной активности змей
В Ставрополе в больнице умерла роженица

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале