Главу поселка Псебай выберут 9 сентября

Выборы главы Псебайского городского поселения Мостовского района состоятся 9 сентября

В муниципалитете 8 июля с 8:00 до 20:00 проведут предварительное голосование для выдвижения и регистрации кандидата на должность главы Псебайского городского поселения, сообщает пресс-служба администрации Мостовского района.

Кандидатом на должность главы администрации поселения может стать любой гражданин РФ, достигший на день голосования возраста 21 год.

Как сообщали Юга.ру, глава Псебайского городского поселения Павел Жарков 21 мая по собственному желанию покинул свой пост. Это произошло после того, как в поселке убили многодетную мать. В преступлении обвинили двух местных жителей (20 и 16 лет). Дело передали в главный аппарат Следственного комитета. Для расследования преступления в поселок приезжал старший помощник председателя СК РФ Игорь Комиссаров.