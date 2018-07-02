Главу поселка Псебай выберут 9 сентября
Выборы главы Псебайского городского поселения Мостовского района состоятся 9 сентября
Кандидатом на должность главы администрации поселения может стать любой гражданин РФ, достигший на день голосования возраста 21 год.
В муниципалитете 8 июля с 8:00 до 20:00 проведут предварительное голосование для выдвижения и регистрации кандидата на должность главы Псебайского городского поселения, сообщает пресс-служба администрации Мостовского района.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, глава Псебайского городского поселения Павел Жарков 21 мая по собственному желанию покинул свой пост. Это произошло после того, как в поселке убили многодетную мать. В преступлении обвинили двух местных жителей (20 и 16 лет). Дело передали в главный аппарат Следственного комитета. Для расследования преступления в поселок приезжал старший помощник председателя СК РФ Игорь Комиссаров.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.