Помощник главы СК пообщался с жителями Псебая

Старший помощник председателя СК РФ Игорь Комиссаров прибыл в Мостовской район, где накануне убили многодетную мать

Вместе с Комиссаровым приехал первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Андрей Маслов и сотрудники следственного управления. Комиссаров принес цветы на могилу погибшей женщины и встретился с с ее родственниками. Он осмотрел место убийства и поговорил с местными жителями. Маслов принимал жителей по другим вопросам — по отдельным обращениям и жалобам будет процессуальная проверка.

«Игорь Комиссаров отметил, что все полученные сведения будут учтены следствием, при необходимости доведены до председателя Следственного комитета России. Он призвал людей сообщать все детали по этому делу, поскольку следствию важно установить полную картину произошедшего, круг всех виновных лиц. Также принципиально важно выяснить обстоятельства, ставшие причиной совершения преступления. Кроме того, следствие заинтересовано в получении от граждан конкретных сведений, касающихся работы правоохранительных и контролирующих органов в поселке. Это необходимо для дачи должной оценки их действиям (возможному бездействию) в рамках возложенных на них задач», — сообщает пресс-служба СК РФ.