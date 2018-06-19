«Локомотив-Кубань» вошел в список команд следующего сезона Еврокубка

Евролига включила ПБК «Локомотив-Кубань» в список команд-участниц сезона Еврокубка 2018/19

Список утвердили на заседании правления акционеров коммерческих активов Евролиги 19 июня. Из российских команд, помимо «Локо», в него вошли казанский «Уникс» и петербургский «Зенит».

Как сообщали Юга.ру, под участие в сезоне-2017/18 «Локомотив-Кубань» запросил у Евролиги уайлд-кард. Команда дошла до финала Еврокубка, в котором проиграла турецкой «Дарюшшафаке».

В сезоне-2015/16 «Локо» впервые в истории вышел в «Финал четырех» Евролиги и занял по его итогам третье место. В сезоне-2016/17 клуб дошел до полуфинала Еврокубка, где уступил испанской «Уникахе», которая в итоге выиграла турнир.