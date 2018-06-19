«Локомотив-Кубань» вошел в список команд следующего сезона Еврокубка

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

Евролига включила ПБК «Локомотив-Кубань» в список команд-участниц сезона Еврокубка 2018/19

Список утвердили на заседании правления акционеров коммерческих активов Евролиги 19 июня. Из российских команд, помимо «Локо», в него вошли казанский «Уникс» и петербургский «Зенит».

Как сообщали Юга.ру, под участие в сезоне-2017/18 «Локомотив-Кубань» запросил у Евролиги уайлд-кард. Команда дошла до финала Еврокубка, в котором проиграла турецкой «Дарюшшафаке».

В сезоне-2015/16 «Локо» впервые в истории вышел в «Финал четырех» Евролиги и занял по его итогам третье место. В сезоне-2016/17 клуб дошел до полуфинала Еврокубка, где уступил испанской «Уникахе», которая в итоге выиграла турнир.

Баскетбол ПБК «Локомотив-Кубань»
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

По делу братьев Магомедовых арестовали счета Владивостокского морского торгового порта
«Локомотив-Кубань» вошел в список команд следующего сезона Еврокубка
В Крыму ворота мечети изрисовали свастикой
В Ростове рядом с фан-зоной горит дом, эвакуировано 70 человек
В КубГУ создан Северо-Кавказский центр стратегических исследований
В Краснодаре возбудили дело о хищении работ скульптора Аполлонова

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале