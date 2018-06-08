В Краснодаре на пересечении улиц Зиповской и Московской снесут торговые киоски

Краснодарский край

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В Краснодаре на пересечении улиц Зиповской и Московской демонтируют незаконные торговые павильоны

Об этом сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.

«Большая часть киосков подлежит демонтажу, причина — захват муниципальной земли. Есть объекты, которые из киосков успели превратиться в капитальные строения», — написал он.

Мэр Евгений Первышов заявил, что снос незаконных построек позволит освободить места для торговли кубанских фермеров.

«Правда на стороне города. Задача, которую ставит губернатор навести порядок, и параллельно создать все условия для кубанских сельхозпроизводителей, чтобы они могли напрямую реализовать свою продукцию. Зиповскаяи и Московсковская торговые фавелы Краснодара, количество жалоб жителей можно выложить в несколько томов», сказал мэр Евгений Первышов.

Он добавил, что работа по вопросу сноса незаконных ларьков началась давно. Результат уже есть. По этим объектам муниципальный контроль добился судебных решений о сносе.

Как сообщали Юга.ру, власти Краснодара добиваются сноса 33 незаконных ларьков. Мэр Краснодара Евгений Первышов ранее обратился к горожанам и попросил сделать фотографии или видеозаписи при обнаружении попыток переделать ларьки в капитальные строения.

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Мэр Краснодара Евгений Первышов 4 июня пообещал предоставить кубанским фермерам лучшие места для торговли. Он также предложил создать интернет-ресурс, где жители смогут получать информацию о продукции фермеров, которая реализуется в Краснодаре.

Владимир Вербицкий Евгений Первышов Краснодар Торговля
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