В Краснодаре на пересечении улиц Зиповской и Московской снесут торговые киоски
В Краснодаре на пересечении улиц Зиповской и Московской демонтируют незаконные торговые павильоны
Об этом сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.
«Большая часть киосков подлежит демонтажу, причина — захват муниципальной земли. Есть объекты, которые из киосков успели превратиться в капитальные строения», — написал он.
Мэр Евгений Первышов заявил, что снос незаконных построек позволит освободить места для торговли кубанских фермеров.
«Правда на стороне города. Задача, которую ставит губернатор — навести порядок, и параллельно создать все условия для кубанских сельхозпроизводителей, чтобы они могли напрямую реализовать свою продукцию. Зиповскаяи и Московсковская — торговые фавелы Краснодара, количество жалоб жителей можно выложить в несколько томов», — сказал мэр Евгений Первышов.
Он добавил, что работа по вопросу сноса незаконных ларьков началась давно. Результат уже есть. По этим объектам муниципальный контроль добился судебных решений о сносе.
Как сообщали Юга.ру, власти Краснодара добиваются сноса 33 незаконных ларьков. Мэр Краснодара Евгений Первышов ранее обратился к горожанам и попросил сделать фотографии или видеозаписи при обнаружении попыток переделать ларьки в капитальные строения.
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Мэр Краснодара Евгений Первышов 4 июня пообещал предоставить кубанским фермерам лучшие места для торговли. Он также предложил создать интернет-ресурс, где жители смогут получать информацию о продукции фермеров, которая реализуется в Краснодаре.
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