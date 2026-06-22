В Севастополе ввели новые ограничения: бензин не продают, транспорт работает до 21:00, ТЦ закрываются в 20:00

В Севастополе на два дня приостановили продажу топлива населению — бензин только для экстренных служб

Бензин в эти дни будет получать исключительно автомобили экстренных и специальных служб, обеспечивающие жизнедеятельность города.

21 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил , что в городе ввели временные ограничения на продажу топлива. Решение принято на заседании оперативного штаба. Меры будут действовать 22 и 23 июня и связаны с необходимостью корректировки логистических схем на фоне последних событий на полуострове.

Изменения также коснутся работы общественного транспорта. Он будет функционировать по сокращенному графику: с 05:30 до 21:00. Паромное сообщение временно прекращается, сохраняется только движение пассажирских катеров. Кроме того, 22 июня с 15:00 вводится особый порядок работы транспорта во время сигналов воздушной тревоги.

Крупные торговые объекты — торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты — будут работать с 07:00 до 20:00. Небольшие магазины, аптеки и киоски смогут определять график работы самостоятельно. Предприятия общественного питания открыты с 08:00 до 20:00.

В городе также временно отключат уличное освещение. Губернатор предупредил, что из-за повышенной нагрузки на энергосистему возможно введение графиков временных ограничений электроснабжения. Жителей призвали сократить потребление электроэнергии.

Все массовые мероприятия на открытом воздухе с 22 июня отменены до особого распоряжения. По словам Михаила Развожаева, все введенные меры носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности и стабильной работы городской инфраструктуры.

Напомним, топливный кризис на юге России развивается с конца мая. В Крыму в начале июня глава полуострова Сергей Аксенов объявил о жестких ограничениях на продажу топлива — оплата наличными запрещена, талонов в свободной продаже нет.