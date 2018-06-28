Дочь Кадырова закончила школу с золотой медалью

Чечня

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В грозненском Центре образования имени Ахмата-Хаджи Кадырова 27 июня состоялась торжественная церемония вручения аттестатов о среднем общем образовании

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Аттестаты вручили 24 выпускникам, семеро из них получили золотую медаль, в том числе дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хадижат. Племянник руководителя республики Абубакар Кадыров окончил школу с отличием.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов поздравил выпускников с получением документов об окончании школы.

«Поздравляю мою дорогую племянницу Хадижат Кадырову, которая за отличную учебу и примерное поведение получила золотую медаль и аттестат бордового цвета, — сказал Даудов. — Именно сегодняшние выпускники школ и студенты в будущем станут полезными для нашего народа и будут трудиться на пути Великого Ахмат-Хаджи».

© Фото со страницы vk.com/ramzan
© Фото со страницы vk.com/ramzan
© Фото со страницы vk.com/ramzan
© Фото со страницы vk.com/ramzan

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На церемонии также присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров. На своей странице во «ВКонтакте» он сообщил, что за три года число школьников, сдавших ЕГЭ, увеличилось с 57% до 98%.

Как сообщали Юга.ру, в 2016 году Хадижат Кадырова вышла в финал всероссийского конкурса «Ученик года», победив в региональном этапе.

ЕГЭ Образование Рамзан Кадыров Школа Школьники
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