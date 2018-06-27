Детей, отравившихся в поезде в Анапу, выписали из больницы

Все дети, госпитализированные с отравлением после прибытия на поезде из Екатеринбурга в Анапу, выписаны и находятся в детском лагере

По уточненным данным Южного следственного управления на транспорте СК РФ, на боли в животе жаловались 28 детей, трое из них были госпитализированы.

«В настоящее время все 28 детей в удовлетворительном состоянии находятся под наблюдением в детском оздоровительном лагере», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Как сообщали Юга.ру, детей, прибывших на поезде Екатеринбург — Анапа, госпитализировали 26 июня с признаками пищевого отравления. Изначально сообщалось, что их 10. В Федеральной пассажирской компании заявили, что оператор, обеспечивающий организацию питания в поезде с отравившимися детьми, имел сертификаты и декларации на все продукты.

Всего в поезде № 290 на летний отдых ехали три группы детей общей численностью 678 человек, включая сопровождающих.

По факту произошедшего проводят проверку следователи, перевозчик и специалисты Роспотребнадзора.