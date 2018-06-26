В Федеральной пассажирской компании — дочке РЖД заявили, что компания-оператор, которая обеспечивала организацию питания в поезде с отравившимися детьми, имела сертификаты и декларации на все продукты

Как сообщали Юга.ру, десять детей, прибывших 26 июня на поездев Анапу из Екатеринбурга, были госпитализированы с признаками пищевого отравления.

В ФПК рассказали, что организацией питания детской группы занималась в соответствии с договором компания-оператор, которая обеспечивает организацию питания во всех поездах формирования Уральского филиала АО «ФПК».

«На все продукты питания прилагались сертификаты и декларации соответствия. Бракеражные журналы велись регулярно», — цитирует сообщение ФПК РИА Новости.

По данным перевозчика, с жалобами на недомогание к поездной бригаде обратились 35 пассажиров — 31 ребенок и четверо взрослы. Всего в поезде № 290 на летний отдых ехали три группы детей общей численностью 678 человек, включая сопровождающих.

По факту происшествия проводится проверка, добавили в ФПК.