В Анапе с отравлением госпитализировали десять детей, прибывших на поезде из Екатеринбурга
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Анапе начали проверку по факту отравления детей, которые прибыли на поезде из Екатеринбурга
Поезд прибыл в Анапу 26 июня около 10:00. Сразу из него в детскую городскую больницу госпитализировали десять детей. Предварительный диагноз — пищевое отравление.
Следственные органы, Новороссийская транспортная прокуратура и Роспотребнадзор Краснодарского края проводят проверки. Устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
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