В Анапе с отравлением госпитализировали десять детей, прибывших на поезде из Екатеринбурга

В Анапе начали проверку по факту отравления детей, которые прибыли на поезде из Екатеринбурга

Поезд прибыл в Анапу 26 июня около 10:00. Сразу из него в детскую городскую больницу госпитализировали десять детей. Предварительный диагноз — пищевое отравление.

Следственные органы, Новороссийская транспортная прокуратура и Роспотребнадзор Краснодарского края проводят проверки. Устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.