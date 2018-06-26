В Анапе с отравлением госпитализировали десять детей, прибывших на поезде из Екатеринбурга

Краснодарский край

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В Анапе начали проверку по факту отравления детей, которые прибыли на поезде из Екатеринбурга

Поезд прибыл в Анапу 26 июня около 10:00. Сразу из него в детскую городскую больницу госпитализировали десять детей. Предварительный диагноз — пищевое отравление.

Следственные органы, Новороссийская транспортная прокуратура и Роспотребнадзор Краснодарского края проводят проверки. Устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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