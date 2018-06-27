Следователи взяли пробы для установления причин отравления детей в поезде Екатеринбург — Анапа
Следователи продолжают проверку по факту отравления детей в поезде Екатеринбург — Анапа
Уже опросили работников вагона-ресторана. Правоохранители изъяли документацию, отобрали пробы воды и продуктов, назначили экспертизы.
Сейчас 28 детей находятся под наблюдением врачей в изоляторе оздоровительного лагеря, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Как сообщали Юга.ру, 26 июня с признаками пищевого отравления госпитализировали десять детей, прибывших на поезде в Анапу из Екатеринбурга. В Федеральной пассажирской компании заявили, что оператор, обеспечивающий организацию питания в поезде с отравившимися детьми, имел сертификаты и декларации на все продукты.
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