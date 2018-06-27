Журналистам стало известно, что информатор Всемирного антидопингового агентства и бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков пытался покончить жизнь самоубийством

Как сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов, это произошло 19 июня в квартире Родченкова в Вашингтоне, которую для него арендует ФБР.

«Информация получена от моих коллег из США по линии комитета. Информация сильно скрывается американскими спецслужбами, чтобы не просочилась в прессу», — цитирует Ионова RT.

По его словам, Родченкова обнаружили сотрудники ФБР, которые вызвали службу спасения. В квартире якобы были найдены пустые бутылки из-под виски и упаковки сильных транквилизаторов.

Родченкова доставили в психоневрологическую клинику, добавил Ионов.

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков стал одним из главных информаторов ВАДА, которое расследовало допинг в российском спорте. Его показания легли в основу расследования, по результатам которого российских легкоатлетов отстранили от летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а всю сборную России не допустили к участию в зимних Играх-2018 в Пхенчхане.

В России против Родченкова возбуждены уголовные дела о превышении служебных полномочий и воспрепятствовании следствию.