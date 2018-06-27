Для завершения работ в ЖК «Жемчужина» нашли потенциального инвестора

Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Первышов на встрече с дольщиками обсудил вопросы достройки трех проблемных литеров на улице Шаляпина

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Мэр рассказал, что сейчас с потенциальным инвестором прорабатывают варианты завершения работ в жилом комплексе «Жемчужина». По его словам, возобновить строительство поможет краевой закон о защите прав дольщиков. Конкретный план действий обсудят на общей встрече с дольщиками, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Жилой комплекс «Жемчужина» находится на улице Шаляпина. В него входят три 17-этажных недостроенных дома. Всего в этих домах 630 квартир. Готовность объектов составляет от 40% до 85%. ЖК должны были сдать в 2016 году. Однако впоследствии срок ввода в эксплуатацию продлили до июня 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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Как сообщали Юга.ру, застройщик ЖК «Жемчужина» попал под следствие за расходование средств дольщиков. 

Евгений Первышов Жилье Краснодар Недвижимость Обманутые дольщики Строительство
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