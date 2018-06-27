Для завершения работ в ЖК «Жемчужина» нашли потенциального инвестора

Глава Краснодара Евгений Первышов на встрече с дольщиками обсудил вопросы достройки трех проблемных литеров на улице Шаляпина

Мэр рассказал, что сейчас с потенциальным инвестором прорабатывают варианты завершения работ в жилом комплексе «Жемчужина». По его словам, возобновить строительство поможет краевой закон о защите прав дольщиков. Конкретный план действий обсудят на общей встрече с дольщиками, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Жилой комплекс «Жемчужина» находится на улице Шаляпина. В него входят три 17-этажных недостроенных дома. Всего в этих домах 630 квартир. Готовность объектов составляет от 40% до 85%. ЖК должны были сдать в 2016 году. Однако впоследствии срок ввода в эксплуатацию продлили до июня 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.