В Краснодаре введут в эксплуатацию один литер ЖК «Казанский». Квартиры получат 150 дольщиков

В Краснодаре начали вводить в эксплуатацию один из литеров ЖК «Казанский», который расположен на улице Марины Цветаевой

Дом достраивали с привлечением инвестора. Квартиры в литере № 5 получат 150 дольщиков. Объект посетил мэр Краснодара Евгений Первышов. Готовый многоквартирный дом главе города показал гендиректор компании «Краснодар Девелопмент» Игорь Стром.

«Дом, по которому переносили сроки, исключен из реестра. По договоренности с застройщиком из двух незавершенных литеров они перешли в один и получат квартиры уже в ближайшее время. Таким образом, не осталось ни одного дольщика ЖК "Казанский", не обеспеченного жильем», — сказал глава города.

Строить четыре литера ЖК «Казанский» начали в 2013 году. В июне прошлого года завершили работы в двух домах комплекса. Еще два литера находились на начальной стадии строительства.

После получения разрешения на ввод в эксплуатацию ключи от квартир передадут дольщикам.

Также мэр пообщался с дольщиками ЖК «Седьмое небо», который находится рядом. Сейчас строительство остановлено. Первышов заявил, что с дольщиками этого жилого комплекса проведут отдельную встречу. На ней рассмотрят варианты решения проблемы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.