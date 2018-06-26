Минтранс отложил индексацию тарифа «Платона»

Тариф для системы «Платон» с 1 июля индексироваться не будет, сообщил на совещании в Росавтодоре замдиректора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Григорий Волков

Согласно постановлению правительства, с 1 июля тариф должен был индексироваться на уровень инфляции.

«Волков отметил, что вопрос об индексации льготного тарифа системы "Платон" будет обсуждать только после усиления контроля за нарушителями и предоставления первых результатов этой работы грузоперевозчикам. Индексация размера платы с 1 июля в соответствии с накопленной инфляцией откладывается», — сообщили в пресс-службе Минтранса.

Решение о переносе срока индексации тарифа будет опубликовано в ближайшее время, добавили в ведомстве.