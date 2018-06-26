Минтранс отложил индексацию тарифа «Платона»
Тариф для системы «Платон» с 1 июля индексироваться не будет, сообщил на совещании в Росавтодоре замдиректора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Григорий Волков
Согласно постановлению правительства, с 1 июля тариф должен был индексироваться на уровень инфляции.
«Волков отметил, что вопрос об индексации льготного тарифа системы "Платон" будет обсуждать только после усиления контроля за нарушителями и предоставления первых результатов этой работы грузоперевозчикам. Индексация размера платы с 1 июля в соответствии с накопленной инфляцией откладывается», — сообщили в пресс-службе Минтранса.
Решение о переносе срока индексации тарифа будет опубликовано в ближайшее время, добавили в ведомстве.
Контроль за правонарушителями планируют усилить в следующем месяце. Полномочия по выявлению неплательщиков передадут Ространснадзору.
Как сообщали Юга.ру, система «Платон» начала действовать в России 15 ноября 2015 года. Она предусматривает сбор платы с грузовых автомобилей массой более 12 тонн за проезд по федеральным трассам.
Изначально по ней водители должны были платить 3,73 рублей за каждый пройденный километр федеральных дорог. После массовые акции протеста дальнобойщиков тариф снизили до 1,53 рублей. С 15 апреля 2017 года тариф увеличили на 25% — до 1,91 рублей за каждый километр пути.
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