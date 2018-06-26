«Анжи» расформировал вторую команду из-за плохих результатов

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи-2» не примет участие в первенстве Профессиональной футбольной лиги сезона-2018/19

«В связи с неудовлетворительными спортивными результатами и низкой эффективностью, дальнейшее функционирование фарм-клуба признано нецелесообразным в нынешней экономической ситуации, с которой клуб также вынужден считаться», — говорится в сообщении на официальном сайте «Анжи».

Как сообщали Юга.ру, основная команда желто-зеленых финишировала в чемпионате России на 14-м месте, попала в зону стыков, где проиграла красноярскому «Енисею» и вылетела в ФНЛ.

В июне стало известно, что пермский «Амкар» не получил лицензию РФС на участие в премьер-лиге и прекратил существование из-за финансовых проблем. После этого руководство «Анжи» заявило о готовности вернуться в высший дивизион и подало необходимые документы в РФС. 22 июня клубы РФПЛ утвердили участие махачкалинцев в сезоне-2018/19.