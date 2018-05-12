ФК «Краснодар» впервые стал чемпионом молодежного первенства России
Молодежный состав футбольного клуба «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом молодежного первенства России
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12 мая на поле Академии «Краснодара» состоялся матч заключительного, 30-го тура чемпионата, в котором горожане разгромили казанский «Рубин» со счетом 4:1.
Голы в составе «быков» забили Даниил Уткин (23-я минута) и Иван игнатьев, оформивший хет-трик (43, 74, 92). В составе гостей отличился Никита Макаров (73).
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По итогам сезона «Краснодар» набрал 69 очков и стал недосягаем для ближайшего соперника — ЦСКА, в активе которого 63 очка и один несыгранный матч. Бронзовым призером стало «Динамо». Чемпион прошлого сезона московский «Спартак» финишировал пятым.
Нападающий «быков» Иван Игнатьев лидирует в гонке бомбардиров турнира: в 13 матчах он забил 19 голов. На два мяча отстает форвард «Ахмата» Идрис Умаев, у которого еще есть шанс догнать Игнатьева в матче против «Амкара».
«Краснодар» стал самым посещаемым клубом в молодежном первенстве: матчи «быков» посетили 21 тыс. 125 человек. Вторым по посещаемости идет «Зенит», собравший 10 тыс. 572 зрителя, на третьем месте «Спартак», за которого с трибун болели 8 тыс. 347 фанатов.
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