В Ростове открыли движение машин по улице Станиславского

На всем протяжении улицы Станиславского в Ростове-на-Дону 25 июня полностью открыли движение автотранспорта

И.о. директора Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова (ДИСОТИ) Дмитрий Васильев сообщил, что в ближайшее время, после обкатки путей по Станиславского запустят трамвайные маршруты.

Он рассказал, что в ходе ремонта улицы был выполнен большой объем работ: уложено 26,5 тыс. кв. метров плитки, 30 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия проезжей части и 3 тыс. км новой дорожной разметки, 26,5 тыс. кв. метров щебеночного основания под плитку, 22 тыс. кв. метров основания под трамвайный путь, 6 км трамвайных рельсов. Установлено 428 знаков, 41 светофор, 372 метра пешеходных ограждений, 8 км бортового камня и 2,5 км поребрика. Кроме того, пришлось заменить все коммуникации, снести аварийное жилье и расчистить территорию, так как работы проходили в исторической части города.

Параллельно выполнялось благоустройство прилегающих территорий вне проекта. Работы по улучшению внешнего вида улицы Станиславского и озеленению будут продолжены, передает пресс-служба администрации Ростова.