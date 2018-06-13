Донской губернатор рассказал, когда будет открыто движение на улице Станиславского

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал 13 июня на пресс-конференции, что движение на улице Станиславского должно быть открыто 14 июня, трамваи пока ездить по улице не будут

Реконструкция улицы Станиславского началась в феврале 2016 года. Как сообщали Юга.ру, в связи с этим было прекращено движение автотранспорта на участке от переулка Семашко до проспекта Театрального. Ранее ремонт приостанавливался из-за большого числа не учтенных в проектной документации коммуникаций, а также археологических раскопок.

«Я рассчитываю, что город справится с этой задачей. Улица Станиславского — это проект не одного года, он будет продолжен. Надеюсь, что 14 июня работы завершатся и там начнется движение автомобилей. Трамвайного движения пока не будет, потому что нет контактных линий», — рассказал Василий Голубев.

Он также отметил, что если подрядчик не выполнит работы вовремя, то «без мер к нему не обойдется».

Отвечая на вопрос про стадион, Голубев сказал, что что на первом этапе будет трудно содержать стадион «Ростов-Арена» без финансирования из федерального бюджета. Годовая эксплуатация обойдется примерно в 250 млн рублей. Всего на инфраструктуру к ЧМ было потрачено не меньше 32 млрд рублей.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).