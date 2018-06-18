В Ростове на реконструкцию улицы Станиславского выделят еще 84 млн рублей

В Ростове движение транспорта по улице Станиславского не успели открыть до старта чемпионата мира, на реконструкцию выделили еще 84 млн рублей

Как писали Юга.ру, 13 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что движение на Станиславского должно быть открыто 14 июня, но этого не произошло. Власти Ростова объявили аукцион на проведение дополнительных работ по реконструкции улицы.

Согласно документам, размещенным на портале госзакупок, контракт предполагает укладку асфальта и бетона для создания дорог, прокладку линий коммуникаций, установку светофоров и благоустройство территории.

Победителя аукциона определят 5 июля. С этого момента у предприятия будет 25 дней на выполнение всех работ.

Реконструкция улицы Станиславского началась в феврале 2016 года. В связи с этим закрыли движение транспорта на участке от переулка Семашко до Театрального проспекта. Ремонт приостанавливали из-за большого числа не учтенных в проектной документации коммуникаций, а также археологических раскопок.