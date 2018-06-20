Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ на Первом канале

Бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий сообщил, что больше будет комментировать матчи чемпионата мира на Первом канале

Об этом он объявил в прямом эфире после окончания матча между сборными России и Египта, который завершился победой команды Черчесова со счетом 3:1.

«К сожалению для меня, я заканчиваю работать на Первом канале, потому что пора приступить к другой деятельности», — сказал комментатор, не уточнив, о какой деятельности речь.