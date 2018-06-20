Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ на Первом канале
Бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий сообщил, что больше будет комментировать матчи чемпионата мира на Первом канале
Об этом он объявил в прямом эфире после окончания матча между сборными России и Египта, который завершился победой команды Черчесова со счетом 3:1.
«К сожалению для меня, я заканчиваю работать на Первом канале, потому что пора приступить к другой деятельности», — сказал комментатор, не уточнив, о какой деятельности речь.
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Ранее стало известно, что российский специалист станет главным тренером голландского клуба «Витесс», передает RT. 21 июня он отправится с командой на предсезонные сборы.
Леонид Слуцкий привлек к себе внимание как комментатор, сказав в эфире фразу про Алексея Навального. Диктор Кирилл Дементьев допустил, что сборная Германии перейдет на игру в навальный футбол, в ответ на это Слуцкий задал риторически вопрос: «Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть». Этот эпизод широко обсуждали, потому что имя Навального как правило не произносят на Первом канале.
После этой ситуации спортивный комментатор Василий Уткин заявил о прекращении работы с Первым каналом, раскритиковав его цензуру, передает TJ.
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