Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ на Первом канале

Вся Россия

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Бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий сообщил, что больше будет комментировать матчи чемпионата мира на Первом канале

Об этом он объявил в прямом эфире после окончания матча между сборными России и Египта, который завершился победой команды Черчесова со счетом 3:1.

«К сожалению для меня, я заканчиваю работать на Первом канале, потому что пора приступить к другой деятельности», — сказал комментатор, не уточнив, о какой деятельности речь.

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Ранее стало известно, что российский специалист станет главным тренером голландского клуба «Витесс», передает RT. 21 июня он отправится с командой на предсезонные сборы.

Леонид Слуцкий привлек к себе внимание как комментатор, сказав в эфире фразу про Алексея Навального. Диктор Кирилл Дементьев допустил, что сборная Германии перейдет на игру в навальный футбол, в ответ на это Слуцкий задал риторически вопрос: «Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть». Этот эпизод широко обсуждали, потому что имя Навального как правило не произносят на Первом канале.

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После этой ситуации спортивный комментатор Василий Уткин заявил о прекращении работы с Первым каналом, раскритиковав его цензуру, передает TJ.

СМИ Телевидение Футбол ЧМ-2018

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