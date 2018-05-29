В Краснодаре к 1 июля сделают тротуар вдоль Ближнего Западного обхода

Краснодарский край

Распечатать

Мэр Краснодара Евгений Первышов пообещал, что к 1 июля вдоль Ближнего Западного обхода сделают тротуар от улицы Народной до Средней

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 29 мая провел личный прием граждан в режиме видеоконференции. Жительница Краснодара обратилась к главе региона с вопросом о строительстве тротуара вдоль улицы Евдокии Сокол на участке от Средней до Народной.

Кондратьев отметил, что в краевом центре растет объем ремонта и строительства дорог, однако следует обеспечить удобство и для пешеходов.

«Важно создавать город, комфортный для всех — и автомобилистов, и пешеходов. Решая проблемы одних, нельзя создавать их для других. Дорога не должна становиться полосой препятствий», — резюмировал губернатор.

Евгений Первышов сообщил, что проблемная территория находится в полосе отвода краевой дороги — Ближнего Западного обхода. Сейчас минтранс Кубани готовит проект надземного пешеходного перехода в районе улицы Средней. Данный этап работ завершат в течение этого года, а строительство запланировано на 2019-й, передает пресс-служба администрации города.

«Понимаю неудобства жителей, поэтому мы уже нашли решение по строительству тротуара. Сейчас вдоль улицы построено 350 метров тротуара, оставшиеся до будущего надземного перехода 100 метров сделаем до 1 июля за счет внебюджетных источников», — заверил мэр.

Как сообщали Юга.ру, в 2018 году в Краснодаре планируется починить более 80 км дорог. На сайте городской администрации опубликован график проведения ремонтных работ на 63 участках.

Вениамин Кондратьев Дороги Евгений Первышов Краснодар Ремонт дорог Строительство

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Следственный комитет отчитался об остановке волны подростковых самоубийств в 2017 году
В Дагестане нашли схрон оружия и боеприпасов убитого боевика
В Ингушетии из-за разлива нефти пострадали сельхозугодья
В Краснодаре к 1 июля сделают тротуар вдоль Ближнего Западного обхода
Президентом Олимпийского комитета России избран Станислав Поздняков
В Ростове-на-Дону пассажира самолета сняли с рейса из-за сообщения о бомбе

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале