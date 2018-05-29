В Краснодаре к 1 июля сделают тротуар вдоль Ближнего Западного обхода

Мэр Краснодара Евгений Первышов пообещал, что к 1 июля вдоль Ближнего Западного обхода сделают тротуар от улицы Народной до Средней

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 29 мая провел личный прием граждан в режиме видеоконференции. Жительница Краснодара обратилась к главе региона с вопросом о строительстве тротуара вдоль улицы Евдокии Сокол на участке от Средней до Народной.

Кондратьев отметил, что в краевом центре растет объем ремонта и строительства дорог, однако следует обеспечить удобство и для пешеходов.

«Важно создавать город, комфортный для всех — и автомобилистов, и пешеходов. Решая проблемы одних, нельзя создавать их для других. Дорога не должна становиться полосой препятствий», — резюмировал губернатор.

Евгений Первышов сообщил, что проблемная территория находится в полосе отвода краевой дороги — Ближнего Западного обхода. Сейчас минтранс Кубани готовит проект надземного пешеходного перехода в районе улицы Средней. Данный этап работ завершат в течение этого года, а строительство запланировано на 2019-й, передает пресс-служба администрации города.

«Понимаю неудобства жителей, поэтому мы уже нашли решение по строительству тротуара. Сейчас вдоль улицы построено 350 метров тротуара, оставшиеся до будущего надземного перехода 100 метров сделаем до 1 июля за счет внебюджетных источников», — заверил мэр.

Как сообщали Юга.ру, в 2018 году в Краснодаре планируется починить более 80 км дорог. На сайте городской администрации опубликован график проведения ремонтных работ на 63 участках.