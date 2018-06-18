На Кубани из-за возможного подъема уровня воды в реках службы перевели в режим повышенной готовности

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на реке Кубань выставят дополнительные посты в связи с возможным поднятием уровня воды

«По прогнозам специалистов напряженная паводковая обстановка в некоторых муниципалитетах края сохранится на протяжении трех—четырех дней. Для недопущения нештатной ситуации все оперативные службы уже привели в режим повышенной готовности», — сказал Кондратьев.

Глава края отметил, что уже поручил руководителям Кавказского, Гулькевичского, Тбилисского и Усть-Лабинского районов принять дополнительные меры. На территории этих районов протекает река Кубань.

«Главам поручили выставить посты, проверить, очищены ли от мусора мостовые переходы, не допустить размыва берегозащитных укреплений. Всем службам — проявить бдительность и при необходимости оперативно оповестить местное население», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.