На Кубани из-за возможного подъема уровня воды в реках службы перевели в режим повышенной готовности

Краснодарский край

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на реке Кубань выставят дополнительные посты в связи с возможным поднятием уровня воды

«По прогнозам специалистов напряженная паводковая обстановка в некоторых муниципалитетах края сохранится на протяжении трехчетырех дней. Для недопущения нештатной ситуации все оперативные службы уже привели в режим повышенной готовности», — сказал Кондратьев.

Глава края отметил, что уже поручил руководителям Кавказского, Гулькевичского, Тбилисского и Усть-Лабинского районов принять дополнительные меры. На территории этих районов протекает река Кубань.

«Главам поручили выставить посты, проверить, очищены ли от мусора мостовые переходы, не допустить размыва берегозащитных укреплений. Всем службам — проявить бдительность и при необходимости оперативно оповестить местное население», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском и Ставропольском краях объявили экстренные предупреждения по подъему уровня воды в реках и по пожароопасности. В Псебайском городском поселении Мостовского района 17 июня ввели режим ЧС из-за подъема уровня воды в реке Дальняк.

Безопасность Вениамин Кондратьев Наводнения Погода Река Кубань
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