На Кубани из-за возможного подъема уровня воды в реках службы перевели в режим повышенной готовности
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на реке Кубань выставят дополнительные посты в связи с возможным поднятием уровня воды
«По прогнозам специалистов напряженная паводковая обстановка в некоторых муниципалитетах края сохранится на протяжении трех—четырех дней. Для недопущения нештатной ситуации все оперативные службы уже привели в режим повышенной готовности», — сказал Кондратьев.
Глава края отметил, что уже поручил руководителям Кавказского, Гулькевичского, Тбилисского и Усть-Лабинского районов принять дополнительные меры. На территории этих районов протекает река Кубань.
«Главам поручили выставить посты, проверить, очищены ли от мусора мостовые переходы, не допустить размыва берегозащитных укреплений. Всем службам — проявить бдительность и при необходимости оперативно оповестить местное население», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском и Ставропольском краях объявили экстренные предупреждения по подъему уровня воды в реках и по пожароопасности. В Псебайском городском поселении Мостовского района 17 июня ввели режим ЧС из-за подъема уровня воды в реке Дальняк.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.