В Мостовском районе ввели режим ЧС из‑за подтопления

В Псебайском городском поселении Мостовского района 17 июня ввели режим ЧС из-за подъема уровня воды в реке Дальняк

В зоне подтопления оказались 180 дворов, в два дома зашла вода. Никто не погиб и не пострадал, системы жизнеобеспечения не нарушены. В управлении по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности считают, что эвакуация населения не требуется. Ведутся работы по ликвидации последствий паводка.

«Сейчас ситуация в зоне ЧС стабилизируется, вода с затопленных придомовых территорий и домов сошла полностью. Подтвержден факт подтопления 110 придомовых территорий поселка Псебай. В них проживают 264 человека, 51 из них — дети. В двух домовладениях, пострадавших от воды, проживают семь человек, в том числе трое детей», — сообщает пресс-служба администрации Мостовского района.