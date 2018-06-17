Жителей Кубани и Ставрополья предупредили о возможных подтоплениях

Краснодарский край, Ставропольский край

Распечатать

В Краснодарском и Ставропольском краях объявили экстренные предупреждения по подъему уровня воды в реках и по пожароопасности

Читайте также:

На Кубани 17 и 18 июня на реках бассейна реки Лаба в Мостовском, Лабинском, Курганинском районах ожидается повышение уровней воды, местами возможно достижение опасных отметок.

На Ставрополье в этот же период сохранится вероятность вылива воды из реки Кубань на пойменные участки возле русла и подтопления приусадебных участков и домов, расположенных в пойме.

Спасатели просят жителей и гостей регионов соблюдать меры безопасности. На сайте ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю опубликованы правила поведения при непогоде.

Читайте также:

Кроме того, с 17 по 19 июня в большинстве районов Краснодарского края, в том числе в Краснодаре и на Черноморском побережье сохранится чрезвычайная пожароопасность.

В этот же период сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса в Арзгирском, Туркменском, Петровском, Апанасенковском, Красногвардейском, Ипатовском, Труновском, Благодарненском, Грачевском, Шпаковском и Кочубеевском районах Ставрополья.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону 8 (861) 268-64-40 (Краснодарский край), 8 (8652) 39-99-99 (Ставропольский край) или 101.

МЧС Погода
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Тренировки сборных Бельгии и Панамы перенесли со стадиона «Фишт»
Жителей Кубани и Ставрополья предупредили о возможных подтоплениях
Сборные Бельгии и Панамы прибыли в Сочи на матч ЧМ
Македония подписала с Грецией договор о своем переименовании
В ФИФА объяснили наличие пустых мест на матче ЧМ в Екатеринбурге
В Махачкале директор школы шесть лет скрывал вторую должность в вузе

Лента новостей

Фоторепортажи

Фоторепортаж. Фанаты на чемпионате мира по футболу в Сочи

Статьи

Тест по географии

Угадайте флаг страны — участницы чемпионата мира по футболу

Статьи

Как доехать в Геленджик через Краснодар?

Подробный обзор маршрута со всеми пробками

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале