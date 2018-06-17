Жителей Кубани и Ставрополья предупредили о возможных подтоплениях
В Краснодарском и Ставропольском краях объявили экстренные предупреждения по подъему уровня воды в реках и по пожароопасности
На Кубани 17 и 18 июня на реках бассейна реки Лаба в Мостовском, Лабинском, Курганинском районах ожидается повышение уровней воды, местами возможно достижение опасных отметок.
На Ставрополье в этот же период сохранится вероятность вылива воды из реки Кубань на пойменные участки возле русла и подтопления приусадебных участков и домов, расположенных в пойме.
Спасатели просят жителей и гостей регионов соблюдать меры безопасности. На сайте ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю опубликованы правила поведения при непогоде.
Кроме того, с 17 по 19 июня в большинстве районов Краснодарского края, в том числе в Краснодаре и на Черноморском побережье сохранится чрезвычайная пожароопасность.
В этот же период сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса в Арзгирском, Туркменском, Петровском, Апанасенковском, Красногвардейском, Ипатовском, Труновском, Благодарненском, Грачевском, Шпаковском и Кочубеевском районах Ставрополья.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону 8 (861) 268-64-40 (Краснодарский край), 8 (8652) 39-99-99 (Ставропольский край) или 101.
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