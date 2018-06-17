Жителей Кубани и Ставрополья предупредили о возможных подтоплениях

В Краснодарском и Ставропольском краях объявили экстренные предупреждения по подъему уровня воды в реках и по пожароопасности

На Кубани 17 и 18 июня на реках бассейна реки Лаба в Мостовском, Лабинском, Курганинском районах ожидается повышение уровней воды, местами возможно достижение опасных отметок.

На Ставрополье в этот же период сохранится вероятность вылива воды из реки Кубань на пойменные участки возле русла и подтопления приусадебных участков и домов, расположенных в пойме. Спасатели просят жителей и гостей регионов соблюдать меры безопасности. На сайте ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю опубликованы правила поведения при непогоде.

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