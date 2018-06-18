Рекордное число болельщиков зафиксировали на «Ростов-Арене»

Рекорд посещаемости на стадионе «Ростов-Арена» был установлен 17 июня на матче чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии

«На матче было более 43 тыс. зрителей. Хотелось бы, чтобы и на домашние игры ФК "Ростов" приходило много болельщиков. Благодаря ЧМ транспортная доступность левого берега Дона на высоком уровне, и после окончания чемпионата для жителей не будет проблемой добраться до стадиона», — отметил на пресс-конференции министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

Предыдущий рекорд по численности был установлен на третьем тестовом матче арены в 30-м туре чемпионата России. На игру «Ростов» — «Урал» пришло более 37 тыс. зрителей.

Как сообщали Юга.ру, сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в матче ЧМ в Ростове.

Чемпионат мира будет проходить до 15 июля в 11 городах России. «Ростов-Арена» примет еще три матча мундиаля: Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня).