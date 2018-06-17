Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в матче ЧМ в Ростове

Ростовская область, Вся Россия, В мире

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Сборные Бразилии и Швейцарии 17 июня на «Ростов-Арене» провели матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира про футболу

Игра завершилась вничью — 1:1.

Счет на 20-й минуте открыл полузащитник бразильцев Филиппе Коутиньо. На 50-й минуте Стивен Цубер сравнял счет, головой отправив мяч в ворота после углового.

На трибунах «Ростов-Арены» собрались 43 тыс. 109 болельщиков при вместимости стадиона 45 тыс. мест.

По итогам 1-го тура в группе E лидирует сборная Сербии, которая ранее с минимальным счетом обыграла Коста-Рику.

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В следующем матче бразильцы 22 июня в Санкт-Петербурге сыграют с Коста-Рикой, а команда Швейцарии в этот же день встретится со сборной Сербии в Калининграде.

Чемпионат мира будет проходить до 15 июля в 11 городах России. «Ростов-Арена» примет еще три матча мундиаля: Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня).

Ростов-на-Дону Стадион «Ростов-Арена» Футбол ЧМ-2018

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