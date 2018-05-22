Убийство многодетной матери в Мостовском районе будут расследовать в главном аппарате СК

Дело об убийстве в поселке Псебай Мостовского района передали в производство Главного следственного управления СК России

Дело для полного и объективного расследования в центральный аппарат передал председатель СК Александр Бастрыкин. «В рамках уголовного дела будет проведен комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также проверку на причастность к убийству иных лиц и выяснение роли каждого из них», — сообщили в СК.

Также Бастрыкин направил на Кубань своего старшего помощника. В ближайшее время он вылетит в регион, о месте и времени встречи жителей оповестят дополнительно. Жители Псебая смогут напрямую рассказать представителю СК информацию о преступлении,а также о других нарушениях, совершенных группой подростков в поселке. Все доводы обещают проверить.

«Председатель Следственного комитета РФ поставил перед подчиненными задачу довести расследование до логического завершения, чтобы виновные не ушли от ответственности. По мере продвижения расследования СК России продолжит информировать граждан о его ходе», — сообщает пресс-служба СК РФ.