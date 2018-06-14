Более 30 муниципалитетов Кубани разработают собственные стратегии развития до 2030 года
Муниципалитеты Краснодарского края разрабатывают стратегии социально-экономического развития рамках реализации краевой стратегии до 2030 года
По словам вице-губернатора Игоря Галася, в первую очередь документы появятся у наиболее крупных муниципалитетах — Краснодаре, Сочи и Новороссийске. Всего работы по разработке стратегий начаты в 30 муниципальных образованиях. Документы должны быть готовы до 2019 года.
«При подготовке документов основное внимание необходимо уделить детальной проработке конкретных проектов, связанных с реализацией флагманских проектов, содержащихся в Стратегии региона», — отметил заместитель губернатора.
Он пояснил, что Новороссийску, к примеру, требуется проработать проекты, сопряженные с реализацией флагманского проекта «Торгово-транспортно-логистический кластер "Южный экспортно-импортный хаб"». Сочи — с реализацией флагманского проекта «Туристско-рекреационный кластер — единая платформа сервисов для отдыхающих и туристов». Краснодару — с реализацией флагманского проекта «Пространство без границ».
Галась добавил, что создание стратегий не является обязательным для всех муниципалитетов, и приступать к работе над ними «необходимо при условии готовности команд сформулировать конкретные цели и проекты развития».
Кроме того, до конца 2018 года городам и районам следует создать Советы экономических зон. Согласно стратегии «Кубань-2030» их семь — Северная, Центральная, Восточная, Черноморская, Предгорная экономические зоны, а также Сочинская и Краснодарская агломерации. Советы должны утвердить 12 наиболее важных для развития экономической зоны ключевых проектов. Их представят в министерство экономики и Краевой совет по стратегическому планированию и экономической политике при губернаторе, передает пресс-служба краевой администрации.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, разработкой стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года занимался Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр». На это из бюджета региона было выделено 50 млн рублей.
Документ был впервые представлен в рамках форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России», прошедшего в Петербурге в октябре 2017 года, и официально презентован на Российском инвестиционном форуме — 2018 в Сочи. Среди флагманских проектов реализации стратегии — кластер экологизированного АПК, умной промышленности, туристско-рекреационный, торгово-транспортно-логистический и кластер социальных и креативных индустрий, а также «Умная Кубань — лидеры будущего» и «Пространство без границ».
Тот же Леонтьевский центр занимается разработкой стратегии развития Новороссийска до 2030 года. На это выделено 9,9 млн рублей. Документ должен быть подготовлен к концу года. Специалисты центра проводят диагностику конкурентоспособности и потенциала развития города, определяют приоритеты и цели долгосрочного развития, приоритеты и задачи социально-экономической политики и разрабатывают механизмы реализации стратегии и плана мероприятий.
Интервью с политтехнологом Алексеем Ситниковым
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.