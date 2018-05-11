Губернатор Кубани Кондратьев встретился с Путиным и пообещал ему удвоить ВРП региона

Президент России Владимир Путин 11 мая в Сочи встретился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым

Они обсудили социально-экономическое развитие Кубани.

«Хотел бы с вами поговорить о том, как вы предполагаете выстроить работу по основным направлениям развития и по решению тех задач, которые были изложены в указе президента от 7 мая — с учетом особенностей структуры экономики региона», — сказал Путин.

Кондратьева отметил, что «майский указ» — своевременный и необходимый для субъектов страны.

«Как представитель сельского региона, могу сказать, что народ его очень ждал и надеется, что он будет реализован. Мы скорректировали стратегию развития края до 2030 года. В первую очередь понимаем: чтобы выполнить все ваши поручения необходим финансовый ресурс», — сказал губернатор Кубани.

По его словам, валовой региональный продукт края в среднем по итогам прошлого года увеличился на 2,3%. Исходя из поставленных президентом задач, этот показатель нужно увеличить в два раза.

«На Кубани ВРП составляет 2,3 трлн рублей. Значит, чтобы максимально выполнить указы, он должен быть минимум 4,5 трлн рублей», — уточнил глава края.

Кондратьев пояснил, что для этого рост экономики региона должен соответствовать 4% в год, объем промышленной продукции увеличен как минимум в два раза, производительность труда — в 2,5 раза. Бюджет Кубани предположительно составит около 600 млрд рублей. Он заверил президента, что поручения будут выполнены, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, президент Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года». В документе перечислены главные национальные цели развития, достижение которых правительство должно обеспечить за ближайшие шесть лет.