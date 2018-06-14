Газинский и Смолов выйдут в стартовом составе первого матча ЧМ-2018

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Игроки футбольного клуба «Краснодар» Юрий Газинский и Федор Смолов попали в стартовый состав сборной России на матч с Саудовской Аравией

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Матч открытия чемпионата мира по футболу стартует в 18:00 на стадионе «Лужники» в Москве.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился со стартовым составом на поединок.

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Защитники: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич (ЦСКА), Илья Кутепов («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»)

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Роман Зобнин, Александр Самедов («Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев (ЦСКА)

Нападающий: Федор Смолов («Краснодар»)

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Как сообщали Юга.ру, кролик Пушок, который стал оракулом в Сочи, предсказал победу сборной России в матче с Саудовской Аравией.

Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Помимо сборной Саудовской Аравии на групповом этапе подопечные Станислава Черчесова сыграют с национальными командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Сборная России Федор Смолов ФК «Краснодар» Футбол ЧМ-2018

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