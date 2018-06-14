Газинский и Смолов выйдут в стартовом составе первого матча ЧМ-2018

Игроки футбольного клуба «Краснодар» Юрий Газинский и Федор Смолов попали в стартовый состав сборной России на матч с Саудовской Аравией

Матч открытия чемпионата мира по футболу стартует в 18:00 на стадионе «Лужники» в Москве. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился со стартовым составом на поединок. Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА) Защитники: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич (ЦСКА), Илья Кутепов («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит») Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Роман Зобнин, Александр Самедов («Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев (ЦСКА) Нападающий: Федор Смолов («Краснодар»)

Как сообщали Юга.ру, кролик Пушок, который стал оракулом в Сочи, предсказал победу сборной России в матче с Саудовской Аравией.