Газинский и Смолов выйдут в стартовом составе первого матча ЧМ-2018
Игроки футбольного клуба «Краснодар» Юрий Газинский и Федор Смолов попали в стартовый состав сборной России на матч с Саудовской Аравией
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Матч открытия чемпионата мира по футболу стартует в 18:00 на стадионе «Лужники» в Москве.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился со стартовым составом на поединок.
Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА)
Защитники: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич (ЦСКА), Илья Кутепов («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»)
Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Роман Зобнин, Александр Самедов («Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев (ЦСКА)
Нападающий: Федор Смолов («Краснодар»)
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Как сообщали Юга.ру, кролик Пушок, который стал оракулом в Сочи, предсказал победу сборной России в матче с Саудовской Аравией.
#ВместеМыКоманда #RUSKSA #RUS #ЧМ2018 pic.twitter.com/RglDVuDX76— Сборная России (@TeamRussia) June 14, 2018
Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Помимо сборной Саудовской Аравии на групповом этапе подопечные Станислава Черчесова сыграют с национальными командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
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