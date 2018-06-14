В Сочи к ЧМ нарисовали портрет Льва Яшина на стене многоэтажки

На фасаде многоэтажного дома на улице Парковой в Сочи появился портрет футболиста Льва Яшина

За три дня его нарисовал местный художник Сергей Бадалян. Автор рассказал, что выполнил работу обычными кисточками для рисования.

«Никаких скрытых целей мы не преследуем. Просто делаем то, что умеем. Самое главное — чтобы наше творчество, искусство несло позитив», — цитирует Бадаляна пресс-служба мэрии Сочи.

Лев Яшин — советский футболист, которого называли вратарем-пауком. Это прозвище он получил за свои акробатические прыжки и длинные руки, достающие сложные мячи.

Сергей Бадалян по профессии переводчик с французского и английского, а также преподаватель истории и философии. Изобразительное искусство — его хобби.

Как сообщали Юга.ру, в преддверии чемпионата мира на стенах краснодарских многоэтажек изобразили портреты Льва Яшина, Серхио Рамоса и Зинедина Зидана.

В конце мая Центробанк представил памятную сторублевую купюру со Львом Яшиным. Она стала первой отечественной банкнотой, сделанной из полимерного материала. В июне купюры поступили в ростовские банки.