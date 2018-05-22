ЦБ представил сторублевую купюру в честь ЧМ-2018

Центробанк представил пластиковую купюру в сто рублей, посвященную чемпионату мира по футболу в России

На лицевой стороне купюры изображен мальчик с футбольным мячом. «Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений: мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов, таких как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового футбола», — сообщили в Центробанке.