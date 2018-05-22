ЦБ представил сторублевую купюру в честь ЧМ-2018
Центробанк представил пластиковую купюру в сто рублей, посвященную чемпионату мира по футболу в России
Читайте также:
На лицевой стороне купюры изображен мальчик с футбольным мячом.
«Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений: мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов, таких как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового футбола», — сообщили в Центробанке.
На обороте нарисован летящий мяч, который символизирует земной шар. Также там напечатаны названия российских городов, в которых пройдут матчи чемпионата.
Это первая полимерная банкнота, которую выпустил Банк России. Ее тираж — 20 млн штук, сообщает RT.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.