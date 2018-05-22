ЦБ представил сторублевую купюру в честь ЧМ-2018

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Центробанк представил пластиковую купюру в сто рублей, посвященную чемпионату мира по футболу в России

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На лицевой стороне купюры изображен мальчик с футбольным мячом.

«Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений: мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов, таких как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового футбола», — сообщили в Центробанке.

На обороте нарисован летящий мяч, который символизирует земной шар. Также там напечатаны названия российских городов, в которых пройдут матчи чемпионата.

Это первая полимерная банкнота, которую выпустил Банк России. Ее тираж — 20 млн штук, сообщает RT.

Банк России Деньги

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