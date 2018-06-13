На Дону в оборот поступили сторублевые купюры с изображением Льва Яшина

Ростовская область

Распечатать

В ростовские банки поступили пластиковые банкноты, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу, на лицевой стороне купюры изображен вратарь Лев Яшин

«Общий тираж банкнот — 20 млн штук. Это полноценное платежное средство, которое обязаны принимать во всех магазинах и предприятиях. Желающие могут получить купюру в обслуживающем банке. Банкоматы принимать и выдавать памятные сторублевки не будут», — цитирует «Коммерсант-Юг» управляющего филиалом банка «Открытия» Игоря Нестерова.

Как собщали Юга.ру, памятная сторублевка была представлена в конце мая, она стала первой отечественной банкнотой, сделанной из полимерного материала.

Читайте также:

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).

Банки Деньги Ростов-на-Дону ЧМ-2018

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В новом составе администрации президента практически все сохранили свои посты
В Ростове во время ЧМ появятся регулярные спортивные маршруты
В Адыгее займутся развитием сети газомоторных заправочных станций
На Дону в оборот поступили сторублевые купюры с изображением Льва Яшина
В амфитеатре парка «Краснодар» покажут трансляции всех матчей ЧМ
Исполняющим обязанности главы Гулькевичского района стал Александр Шишикин

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале