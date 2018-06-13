На Дону в оборот поступили сторублевые купюры с изображением Льва Яшина

В ростовские банки поступили пластиковые банкноты, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу, на лицевой стороне купюры изображен вратарь Лев Яшин

«Общий тираж банкнот — 20 млн штук. Это полноценное платежное средство, которое обязаны принимать во всех магазинах и предприятиях. Желающие могут получить купюру в обслуживающем банке. Банкоматы принимать и выдавать памятные сторублевки не будут», — цитирует «Коммерсант-Юг» управляющего филиалом банка «Открытия» Игоря Нестерова.

Как собщали Юга.ру, памятная сторублевка была представлена в конце мая, она стала первой отечественной банкнотой, сделанной из полимерного материала.