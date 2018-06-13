На Дону в оборот поступили сторублевые купюры с изображением Льва Яшина
В ростовские банки поступили пластиковые банкноты, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу, на лицевой стороне купюры изображен вратарь Лев Яшин
«Общий тираж банкнот — 20 млн штук. Это полноценное платежное средство, которое обязаны принимать во всех магазинах и предприятиях. Желающие могут получить купюру в обслуживающем банке. Банкоматы принимать и выдавать памятные сторублевки не будут», — цитирует «Коммерсант-Юг» управляющего филиалом банка «Открытия» Игоря Нестерова.
Как собщали Юга.ру, памятная сторублевка была представлена в конце мая, она стала первой отечественной банкнотой, сделанной из полимерного материала.
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Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).
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