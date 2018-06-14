Сборные Испании и Португалии прибыли в Сочи для подготовки к первому матчу ЧМ

В аэропорту Сочи 14 июня приземлились самолеты с национальными сборными Испании и Португалии

Команды сообщили о прибытии в город — организатор ЧМ в своих соцсетях.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня. Матч открытия турнира состоится в Москве, в нем сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

Источник в мэрии Сочи сообщил порталу Юга.ру, что на курорт прибудут около 500 испанских и португальских болельщиков.

Во время мирового первенства испанцы будут жить и тренироваться в Академии ФК «Краснодар», а португальцы разместились на базе «Сатурн» в Кратове Московской области. Первый матч группового этапа турнира сборные проведут на сочинском стадионе «Фишт» 15 июня в 21:00.

Как сообщали Юга.ру, накануне Королевская федерация футбола Испании уволила главного тренера команды Хулена Лопетеги из-за того, что он за несколько дней до старта мундиаля подписал контракт с мадридским «Реалом». Наставником национальной команды на время чемпионата мира будет Фернандо Йерро.