Краснодарский пляж с бассейнами заработает 1 июня

Открытые бесплатные бассейны в районе Затона в Краснодаре подготовили к предстоящему летнему сезону, они заработают с 10 часов 1 июня

Чаши бассейна и прилегающую территорию очистили от ила и мусора, обновили системы фильтрации, резервуары наполнили дезинфицированной очищенной водой, зону отдыха благоустроили, установили там шезлонги, сообщили в городском управлении по физической культуре и спорту.

Три бассейна будут работать ежедневно с 10 до 19 часов все лето — до 1 сентября.

Рядом — на пляжной зоне у Дворца спорта «Олимп» установлены спортивные снаряды, доступные для всех желающих, а также находятся площадки для пляжного волейбола.