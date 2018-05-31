Краснодарский пляж с бассейнами заработает 1 июня
Открытые бесплатные бассейны в районе Затона в Краснодаре подготовили к предстоящему летнему сезону, они заработают с 10 часов 1 июня
Чаши бассейна и прилегающую территорию очистили от ила и мусора, обновили системы фильтрации, резервуары наполнили дезинфицированной очищенной водой, зону отдыха благоустроили, установили там шезлонги, сообщили в городском управлении по физической культуре и спорту.
Три бассейна будут работать ежедневно с 10 до 19 часов все лето — до 1 сентября.
Рядом — на пляжной зоне у Дворца спорта «Олимп» установлены спортивные снаряды, доступные для всех желающих, а также находятся площадки для пляжного волейбола.
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Напомним, этот городской пляж — единственное место в Краснодаре, где официально разрешено купание. Он открылся в 2016 году, площадь его — 9 тыс. кв. метров.
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