Мэр Краснодара пообещал предоставить кубанским фермерам лучшие места для торговли

Глава Краснодара Евгений Первышов обещал дать фермерам зеленый свет и помочь с реализацией выращенного урожая

Специалисты управления сельского хозяйства и управления торговли побывали на территории крестьянско-фермерского предприятия «АгроЮг» в станице Старокорсунской. Руководитель предприятия Елена Елисеева обратилась к мэру города Евгению Первышову с просьбой помочь с реализацией урожая не только на ярмарках выходного дня, но и в краевом центре в постоянном режиме. Сейчас по поручению главы Краснодара ей подбирают торговое место, сообщает пресс-служба администрации города.

«Самые востребованные места необходимо в приоритетном порядке предоставлять тем, кто производит качественную и недорогую продукцию на территории Краснодара и Кубани. Для этого мы ведем работу со всеми муниципальными образованиями. По каждому обращению фермеров наши специалисты должны выезжать, знакомиться с хозяйствами, их возможностями. И помогать в сбыте продукции», — сказал Евгений Первышов.

Глава города также предложил создать интернет-ресурс, где жители Краснодара и гости кубанской столицы будут иметь возможность получать информацию о продукции фермеров, которая реализуется в Краснодаре.