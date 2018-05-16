Стартовала продажа билетов на футбольный матч Испания — Тунис в Краснодаре
На стадионе «Краснодар» 9 июня состоится товарищеский матч футбольных сборных Испании и Туниса
Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:45.
16 мая началась продажа билетов, их можно приобрести только в кассах арены «быков», подчеркнули в пресс-службе «Краснодара». Один человек сможет купить четыре билета. Стоимость одного места на трибуне — от 500 до 2 тыс. рублей, билеты в бизнес-ложе и VIP-зоне обойдутся в 3 и 5 тыс. рублей соответственно.
Дополнительную информацию о покупке билетов и работе касс стадиона можно получить на сайте «быков».
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Как сообщали Юга.ру, сборная Испании выбрала Краснодар в качестве базы размещения на время предстоящего чемпионата мира по футболу. Национальная команда будет жить и тренироваться в Академии ФК «Краснодар» и будет платить за аренду 30 тыс. долларов в день. 7 июня «красные фурии» прибудут в столицу Кубани, а игра со сборной Туниса станет для испанцев последней перед стартом мирового первенства.
Мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи.
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