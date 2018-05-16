Стартовала продажа билетов на футбольный матч Испания — Тунис в Краснодаре

На стадионе «Краснодар» 9 июня состоится товарищеский матч футбольных сборных Испании и Туниса

Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:45.

16 мая началась продажа билетов, их можно приобрести только в кассах арены «быков», подчеркнули в пресс-службе «Краснодара». Один человек сможет купить четыре билета. Стоимость одного места на трибуне — от 500 до 2 тыс. рублей, билеты в бизнес-ложе и VIP-зоне обойдутся в 3 и 5 тыс. рублей соответственно.

Дополнительную информацию о покупке билетов и работе касс стадиона можно получить на сайте «быков».