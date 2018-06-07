Путин: Россия пока не собирается выводить войска из Сирии

Президент России Владимир Путин 7 июня во время программы «Прямая линия» заявил, что операция в Сирии послужила уникальным боевым опытом для Вооруженных сил РФ

Житель Карачаево-Черкесии спросил, когда Россия полностью выведет войска из Сирии.

Президент заявил, что Россия пока не собирается выводить подразделения, но не строит долгосрочных сооружений и при необходимости может быстро и без материальных потерь вывести своих военных.

«Наши военные в Сирии — это не просто воинский контингент, это два пункта базирования. Один — в морском порту Тартус, второй — на Хмеймиме. Мы пока не планируем вывода этих подразделений, но обращаю ваше внимание на то, что я не назвал пункты базирования базами», — акцентировал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что никакие учения не идут в сравнение с опытом применения Вооруженных сил в боевых условиях.

«Мы знаем, что применение Вооруженных сил в боевых условиях связано с потерями. Мы никогда не забудем об этих потерях и никогда не оставим в беде семьи наших товарищей, которые к нам не вернулись с сирийской земли», — сказал Путин.