Путин: Россия пока не собирается выводить войска из Сирии
Президент России Владимир Путин 7 июня во время программы «Прямая линия» заявил, что операция в Сирии послужила уникальным боевым опытом для Вооруженных сил РФ
Житель Карачаево-Черкесии спросил, когда Россия полностью выведет войска из Сирии.
Президент заявил, что Россия пока не собирается выводить подразделения, но не строит долгосрочных сооружений и при необходимости может быстро и без материальных потерь вывести своих военных.
«Наши военные в Сирии — это не просто воинский контингент, это два пункта базирования. Один — в морском порту Тартус, второй — на Хмеймиме. Мы пока не планируем вывода этих подразделений, но обращаю ваше внимание на то, что я не назвал пункты базирования базами», — акцентировал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что никакие учения не идут в сравнение с опытом применения Вооруженных сил в боевых условиях.
«Мы знаем, что применение Вооруженных сил в боевых условиях связано с потерями. Мы никогда не забудем об этих потерях и никогда не оставим в беде семьи наших товарищей, которые к нам не вернулись с сирийской земли», — сказал Путин.
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По мнению президента, российские военные выполняют в Сирии важную, благородную миссию, направленную на защиту интересов РФ, так как на территории арабского государства находятся тысячи боевиков, среди которых выходцы из России.
«Лучше было уничтожать их там, чем принимать их здесь с оружием в руках», — заявил глава государства.
Он отметил, что территория Сирии не служит полигоном для испытаний российского оружия, однако оно там совершенствуется в боевых условиях.
Как сообщали Юга.ру, в конце декабря 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном выводе российских войск из Сирии. Однако там продолжает работать Центр по примирению враждующих сторон и две российские военные базы.
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