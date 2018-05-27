В Сирии погибли четверо российских военных

В сирийской провинции Дейр эз-Зор в результате нападения террористов погибли российские военнослужащие

Артиллерийскую батарею правительственных войск Сирии в темное время суток атаковали мобильные группы боевиков. Сирийцы вместе с российскими военными, прикомандированными из состава аппарата военных советников, приняли бой, передает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что военные уничтожили 43 террориста и шесть машин высокой проходимости, оборудованных оружием.

На месте погибли два российских военных советника, еще пятерых человек доставили в российский госпиталь, двое из них скончались.

Всех российских военных представили к государственным наградам.

Как сообщали Юга.ру, в конце декабря 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном выводе российских войск из Сирии. Однако там продолжает работать Центр по примирению враждующих сторон и две российские военные базы.