В Сирии погибли четверо российских военных

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В сирийской провинции Дейр эз-Зор в результате нападения террористов погибли российские военнослужащие

Артиллерийскую батарею правительственных войск Сирии в темное время суток атаковали мобильные группы боевиков. Сирийцы вместе с российскими военными, прикомандированными из состава аппарата военных советников, приняли бой, передает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

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В ведомстве сообщили, что военные уничтожили 43 террориста и шесть машин высокой проходимости, оборудованных оружием.

На месте погибли два российских военных советника, еще пятерых человек доставили в российский госпиталь, двое из них скончались.

Всех российских военных представили к государственным наградам.

Как сообщали Юга.ру, в конце декабря 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном выводе российских войск из Сирии. Однако там продолжает работать Центр по примирению враждующих сторон и две российские военные базы.

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