Путин рассказал о новых баллистических ракетах на вооружении России

Президент России Владимир Путин заявил, что на вооружение страны поступили новые баллистические ракеты, в том числе для подводных лодок, а также ракетные подводные крейсеры

Об этом глава государства сообщил 1 марта во время послания к Федеральному Собранию.

«В состав стратегических ядерных сил поступило 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок, 3 ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей"», — сказал президент.

Он добавил, что число носителей высокоточного оружия большой дальности в России выросло более чем в 12 раз, а количество высокоточных крылатых ракет — более чем в 30 раз.

Путин также сообщил о начале активной фазы испытаний ракетного комплекса «Сармат».

«Министерство обороны совместно с предприятиями ракетной космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой — мы назвали его "Сармат"», — цитирует президента RT.

«Сармат» заменит комплекс «Воевода», разработанный в Советском Союзе, отметил глава государства. Масса новой ракеты составит более 200 тонн.