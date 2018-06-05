России сыграла вничью с Турцией в последнем матче перед ЧМ-2018
Сборная России по футболу сыграла вничью с Турцией в контрольном матче
Встреча, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:1. На 35-й минуте Александр Самедов вывел сборную России вперед, ответный гол на 59-й минуте провел Юннус Мали.
Это был заключительный матч сборной России в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018, который стартует 14 июня. Напомним, в групповом этапе россияне сыграют с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).
Матч окончен, ничья!— Сборная России (@TeamRussia) June 5, 2018
Дорогие болельщики, спасибо вам огромное за поддержку, атмосфера на стадионе была фантастической! До встречи на ЧМ2018!#вместемыкоманда pic.twitter.com/ScmgHqGnlu
Как сообщали Юга.ру, в трех прошедших товарищеских матчах россияне проигрывали — Франции, Бразилии и Австрии.
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