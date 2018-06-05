России сыграла вничью с Турцией в последнем матче перед ЧМ-2018

Сборная России по футболу сыграла вничью с Турцией в контрольном матче

Встреча, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:1. На 35-й минуте Александр Самедов вывел сборную России вперед, ответный гол на 59-й минуте провел Юннус Мали.

Это был заключительный матч сборной России в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018, который стартует 14 июня. Напомним, в групповом этапе россияне сыграют с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).