России сыграла вничью с Турцией в последнем матче перед ЧМ-2018

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Сборная России по футболу сыграла вничью с Турцией в контрольном матче

Встреча, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:1. На 35-й минуте Александр Самедов вывел сборную России вперед, ответный гол на 59-й минуте провел Юннус Мали.

Это был заключительный матч сборной России в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018, который стартует 14 июня. Напомним, в групповом этапе россияне сыграют с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).

Как сообщали Юга.ру, в трех прошедших товарищеских матчах россияне проигрывали — ФранцииБразилии и Австрии.

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